Kroos sluit aan bij Duitse ploeg, Draxler nog twijfelgeval

Het is nog niet duidelijk of Julian Draxler maandagavond in de Nations League tegen Oranje ook kan spelen. Hij ontbrak tegen de Russen wegens een sterfgeval in zijn familie. ,,Ik ga met Julian bellen en dan moeten we bekijken of hij in staat is om te spelen of niet’', aldus Löw over de vleugelaanvaller van Paris Saint-Germain.