Krul en Norwich pakken Premier League-strohalm met stuntje

Competitie­du­el Ludogorets uitgesteld na wedstrijd bij Inter

28 februari De wedstrijd van Ludogorets in de Bulgaarse competitie tegen Arda Kardzhali van komend weekeinde is uitgesteld tot half maart. De maatregel is genomen uit vrees dat de spelers afgelopen donderdag in het duel in de Europa League bij Inter in Italië besmet zijn geraakt met het coronavirus.