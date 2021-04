Krul komt door promotie anders binnen bij Oranje: ‘Hoop op ervaring zoals WK in Brazilië’

Interview Ronald Koeman: ‘Dat zegt veel over hoe Lionel Messi beleeft wat er gebeurt’

11:51 Ronald Koeman genoot gisteren thuis na van zijn eerste prijs als trainer met FC Barcelona. Het winnen van de Copa del Rey ten koste van Athletic Bilbao (4-0) en de vreugde daarover bevestigen hem in de huidige koers. ,,We zijn een mooie reis aan het maken zo, in één jaar.’’