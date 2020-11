Kuipers fluit beslissende EK-play-off tussen Hongarije en IJsland

Samenvatting Kane helpt Spurs met late goal aan winst in West Bromwich

8 november Met een doelpunt kort voor tijd heeft Harry Kane zijn team Tottenham Hotspur voor even aan kop gebracht in de Premier League. De Engelse international kopte in de 88ste minuut raak op aangeven van Matt Doherty en zorgde zo voor de zege bij West Bromwich Albion: 0-1.