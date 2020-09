Kulusevski, Bonucci en Ronaldo helpen Pirlo aan winnend trainersdebuut bij Juventus

Dejan Kulusevski opende in de dertiende minuut de score in het Allianz Stadium in Turijn. In het laatste kwartier zorgden aanvoerder Leonardo Bonucci en sterspeler Cristiano Ronaldo nog voor een mooie uitslag bij het trainersdebuut van Pirlo. De nieuwe coach van Juventus, die kort na zijn aanstelling bij het beloftenteam al werd doorgeschoven na het ontslag van Maurizio Sarri, kan voorlopig nog niet beschikken over Matthijs de Ligt. De 21-jarige verdediger is nog herstellende van de operatie aan zijn schouder, die hem in de laatste maanden van vorig seizoen flink hinderde.



Pirlo koos, zoals het er in de voorbereiding al naar uitzag, voor een 3-5-2 formatie. Danilo, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini vormden daarbij achterhoede, met Juan Cuadrado (rechts) en Gianluca Frabotta (links) als de spelers die de flanken mochten bestrijken. Het middenveld bestond uit de Amerikaan Weston McKennie, de Welshman Aaron Ramsey en de Fransman Adrien Rabiot. Voorin werd topschutter Cristiano Ronaldo in de rug gesteund door Dejan Kulusevski.



Het twintigjarige talent uit Stockholm, een Zweeds international met Macedonische roots, werd vorig seizoen verkozen tot grootste talent in de Serie A. Kulusevski was vorig seizoen op huurbasis bij Parma goed voor tien doelpunten en negen assists in 36 wedstrijden. Juventus nam Kulusevski in januari van dit jaar voor 35 miljoen euro over van Atalanta. De club uit Bergamo scoutte het aanvallende talent in 2016 bij IF Brommapojkarna, een bescheiden profclubje uit het westen van Stockholm.