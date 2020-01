Kunnen Virgil en Gini een jaar lang ongeslagen blijven in de Premier League?

36 duels ongeslagenKampioen is Liverpool nog niet, maar de ploeg van coach Jürgen Klopp is al hard op weg om zich de geschiedenisboeken in te spelen. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun teamgenoten zijn een jaar lang ongeslagen in de Premier League als ze vanavond (21.00 uur) op Anfield overeind blijven tegen Sheffield United.

Eerst even een jaar terug in de tijd, naar 3 januari 2019. Liverpool staat op dat moment zeven punten boven Manchester City, nadat beide clubs 20 van de 38 wedstrijden hebben gespeeld. Op die dag wacht een prachtige kraker in het Etihad Stadium: Manchester City - Liverpool. Kunnen The Reds hun voorsprong vergroten naar tien punten of dicht City het gat naar vier? Het wordt dat laatste door een 2-1 zege van City, waar vooral Bernardo Silva een geweldige wedstrijd speelt.

Sheffield United speelt vanavond (21.00 uur) de uitwedstrijd bij Liverpool. De selectie van coach Chris Wilder traint eerst nog even in Stanley Park naast Anfield. Het is voor Liverpool de enige nederlaag in de Premier League van vorige seizoen, maar in de tweede seizoenshelft zijn er ook nog vier gelijke spelen: tegen Leicester City (1-1), West Ham United (1-1), Manchester United (0-0) en Everton (0-0) worden nog acht punten verspeeld. Het is voor City genoeg om te profiteren en na de prachtige goal van Vincent Kompany tegen Leicester City op maandag 6 mei is het wel duidelijk: City wordt opnieuw kampioen. De ploeg van Pep Guardiola voetbalt liefst 98 punten bij elkaar, een punt meer dan Liverpool. Slechts twee keer eerder pakt een team in de Premier League meer punten (City met 100 en 98 punten), maar het is voor Liverpool dus niet genoeg voor de eerste landstitel sinds 1990.

Hunkeren naar de titel

Wel wint Liverpool op 1 juni 2019 natuurlijk de Champions League in Madrid. De mooiste prijs die er te winnen is voor de meeste spelers en supporters, maar veel fans van Liverpool hunkeren toch vooral naar de landstitel. Hun club is de afgelopen dertig jaar voorbijgestreefd door de grote rivaal Manchester United, dat nu twee titels meer heeft (20 om 18).

Volledig scherm Georginio Wijnaldum was op 28 september de matchwinner in de uitwedstrijd bij Sheffield United. © BSR Agency Manchester City heeft in de afgelopen twee seizoenen slechts 30 van de mogelijke 228 punten laten liggen. Liverpool weet al bij de start van dit seizoen dus dat het zichzelf opnieuw moet overtreffen om kans te maken op de landstitel. Buiten de zeges op Everton (5-2) en Leicester City (0-4) van afgelopen maand heeft Liverpool dit seizoen nog geen indrukwekkende uitslagen neergezet, maar de ploeg van Klopp is niet te verslaan. Naast de 18 zeges heeft Liverpool dit seizoen een keertje gelijk gespeeld: 1-1 bij Manchester United.

50 thuisduels op rij ongeslagen

Liverpool is nu al 36 wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League: 31 keer winst en vijf gelijke spelen. Die 36 wedstrijden zijn een clubrecord voor The Reds, maar er zijn nog vier clubs in Engeland die langer ongeslagen zijn gebleven in de competitie: Arsenal (49 duels op rij, 2003-2004), Nottingham Forest (42 duels op rij, 1977-1978) en Chelsea (40 duels op rij, 2004-2005).

De statistieken van Liverpool op Anfield zijn helemaal indrukwekkend. Sinds de 1-1 tegen Leicester City op 30 januari zijn zeventien thuisduels op rij gewonnen. Daarmee jaagt Liverpool nu op het clubrecord van 1972, toen de club in het hele jaar alle 21 thuisduels in de competitie won. De laatste competitienederlaag op Anfield dateert voor Liverpool alweer van 23 april 2017, toen Crystal Palace met 1-2 won door twee goals van Christian Benteke. Sindsdien is Liverpool liefst vijftig thuisduels ongeslagen: 40 zeges en 10 gelijke spelen in de Premier League. Slechts twee clubs hebben een langere serie ongeslagen thuisduels op het hoogste niveau in Engeland: Chelsea (86 duels op rij, 2004-2008) en zo succesvolle Liverpool van veertig jaar geleden onder coach Bob Paisley (63 duels op rij, 1978-1980).

Het programma van Liverpool:

5 januari: Everton (thuis, FA Cup)

11 januari: Tottenham Hotspur (uit, Premier League)

19 januari: Manchester United (thuis, Premier League)

23 januari: Wolverhampton Wanderers (uit, Premier League)

29 januari: West Ham United (uit, Premier League)