Kwartfinales Champions League: Kan Benfica ook stunten tegen Liverpool?

programmaHet is de week van de kwartfinales in het Europese voetbal. Zonder Ajax, dat in de achtste finales werd uitgeschakeld door Benfica, wordt de Champions League vanavond hervat. Dit zijn de duels van vandaag en morgen.

Dinsdag 21.00 uur: Benfica - Liverpool

Kunnen de Portugezen opnieuw stunten? De ploeg van Nelson Veríssimo, die volgend seizoen mogelijk wordt opgevolgd door de huidige PSV-trainer Roger Schmidt, liet Ajax in de achtste finales gedesillusioneerd achter. Na die overwinning wacht nu het grote Liverpool van onder anderen Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. Benfica is in ieder geval niet van plan het strijdplan aan te passen: ‘compact spelen’ is het devies.

Liverpool, dat in de achtste finales het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries ternauwernood de baas was, is de topfavoriet om door te stoten naar de halve finales. Hoewel trainer Jürgen Klopp zich van die favorietenrol bewust is, waakt hij voor onderschatting. De bookies denken er echter niet te moeilijk over: voor elke euro krijg je iets meer dan 1,40 terug bij winst van de Engelsen. Zet je in op een Portugese zege, dan krijg je elke euro 7,5 keer terug als Benfica ook daadwerkelijk wint.

Volledig scherm Pep Guardiola. © ANP / EPA

Dinsdag 21.00 uur: Manchester City - Atlético Madrid

In het Etihad Stadium ontvangt de Engelse koploper de nummer drie van La Liga. Manchester City is met Liverpool in een spannende titelstrijd verwikkeld. Zondag treffen de beide ploegen elkaar eveneens in Manchester. De thuisploeg staat nu één punt voor.

Atlético hoopt stiekem dat de ploeg van Pep Guardiola al een beetje bezig is met die wedstrijd. Atlético-trainer Diego Simeone is fan van de tegenstander, maar ziet ook genoeg kansen voor Atlético om door te dringen tot de laatste vier. Bovendien speelt Simeone graag tegen Engelse ploegen in de knock-outfase van de Champions League: in de achtste finales werd Manchester United dit jaar verslagen en twee jaar geleden bleek Atlético Madrid ook voor Liverpool een maatje te groot.

Volledig scherm Eden Hazard is er niet bij tegen zijn oude ploeg. © AP

Poll Wie wint de Champions League? Benfica

Liverpool

Manchester City

Atlético Madrid

Chelsea

Real Madrid

Villarreal

Bayern München Wie wint de Champions League? Benfica (1%)

Liverpool (25%)

Manchester City (30%)

Atlético Madrid (1%)

Chelsea (2%)

Real Madrid (8%)

Villarreal (1%)

Bayern München (32%)

Woensdag 21.00 uur: Chelsea - Real Madrid

De Premier League voert de boventoon in de hoogste divisie van het Europese clubvoetbal. Ook in de derde kwartfinale is een Engelse inbreng: Chelsea treft Real Madrid. De wedstrijd is bijzonder voor Eden Hazard, die op Stamford Bridge op het oude nest zou terugkeren. Zou, want de Belgische aanvaller is geblesseerd. Wie ook niet mee naar Londen is, is Real-trainer Carlo Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester test nu al ruim een week positief op corona.

Ondanks alle personele problemen, gaat het de Madrilenen sportief gezien voor de wind: met een voorsprong van 12 punten kan de Spaanse titel de Koninklijken nauwelijks meer ontglippen. Datzelfde kan allerminst gezegd worden van Chelsea: de Londenaren zijn weliswaar de beste ploeg van de Engelse hoofdstad, maar staan mijlenver achter op medekwartfinalisten Liverpool (dertien punten) en Manchester City (veertien punten).

Volledig scherm Danjuma juicht nadat hij de 0-3 heeft gemaakt tegen Juventus. © ANP / EPA

Woensdag 21.00 uur: Villarreal - Bayern München

De enige kwartfinale zonder Engelse clubs wordt in Spanje gespeeld tussen Villarreal en Bayern München. De Duitse koploper is de grote favoriet, maar onderschat de ploeg van onder anderen Nederlands international Arnaut Danjuma niet. Ook in de achtste finale tegen Juventus waren de Spanjaarden de underdog, maar na een gelijkspel in Spanje werd in Italië korte metten gemaakt met de ploeg van Matthijs de Ligt: 0-3.

Om volgend seizoen ook op het hoogste podium actief te zijn, zal de Spaanse nummer zeven nog wel alle zeilen bij moeten zetten: het gat met de vierde plaats, die recht geeft op een Champions League-ticket, is acht punten. Bayern München kan in het tweeluik weer beschikken over Alphonso Davies. De Canadese verdediger, onlangs uitgeroepen tot beste voetballer van de Concacaf (de Noord- en Middenamerikaanse voetbalbond), is na zijn hartproblemen weer inzetbaar.