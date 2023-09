Kylian Mbappé maakt er twee voor PSG, Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij wint

Met videoInternazionale heeft ook zijn derde wedstrijd in de Serie A gewonnen. De club uit Milaan van coach Simone Inzaghi was met 4-0 veel te sterk voor Fiorentina. Paris Saint-Germain maakte eveneens geen fout. Met Kylian Mbappé in de basis werd er op bezoek bij Olympique Lyon eenvoudig gewonnen.

Inter heeft na drie duels negen punten, net als stadgenoot AC Milan dat vrijdag met 1-2 won bij AS Roma. De Milanezen begonnen tegen Fiorentina met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Davy Klaasen, die afgelopen vrijdag Ajax verruilde voor Inter, bleef de hele wedstrijd op de bank. Dumfries werd in de tweede helft gewisseld. Fiorentina zag op Deadline Day middenvelder Sofyan Amrabat nog vertrekken naar Manchester United, al hing een transer van de international van Marokko al maanden in de lucht.

De van Borussia Mönchengladbach overgenomen Marcus Thuram opende in de 23ste minuut de score voor de thuisploeg. Het is zijn eerste competitiedoelpunt in Italiaanse dienst. Inter scoorde in de tweede helft nog via Lautaro Martínez, die de tweede en vierde treffer voor zijn rekening nam. Hakan Çalhanoglu maakte uit een strafschop de 3-0.

Op de zaterdag na de interlandperiode staat de Derby della Madonnina tegen AC Milan op het programma.

Juventus won met 2-0 van Empoli. De Braziliaanse back Danilo zorgde halverwege de eerste helft voor de eerste treffer voor Juventus. Daarna kreeg Dusan Vlahovic de kans de score in de eerste helft uit te breiden, maar de Servische spits miste een strafschop. Acht minuten voor tijd maakte Federico Chiesa er toch nog 2-0 van.

Paris Saint-Germain snel klaar met Lyon

Na twee van de drie wedstrijden gelijkgespeeld te hebben in de competitie, heeft Paris Saint-Germain voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Voor rust werd er al vier keer gescoord tegen de hekkensluiter waar Nico Tagliafico in de basis begon.

Op bezoek bij Lyon opende Kylian Mbappé de score. De topspits scoorde in de 4e minuut vanaf de strafschopstip, na een overtreding op Marco Asensio. Achraf Hakimi maakte er in de 20e minuut 2-0 van. Nog voor de rust scoorde Asensio nog een keer en maakte Mbappé zijn tweede, alweer zijn vijfde treffer dit seizoen in de Ligue 1. In de tweede helft deed Lyon wat terug. Corentin Tolisso scoorde uit een strafschop.

PSG klimt door de zege met acht punten naar de tweede plek. AS Monaco dat zaterdag met 3-0 won van RC Lens, een van de tegenstanders van PSV in de Champions League, gaat met tien punten aan de leiding. Olympique Marseille, groepsgenoot van Ajax in de Europa League, staat ook op acht punten.

Atlético Madrid en Sevilla niet in actie

Het competitieduel tussen Atlético Madrid en Sevilla FC, tegenstanders van Feyenoord en PSV in de Champions League, gaat vandaag niet door. Het slechte weer in de Spaanse hoofdstad is de oorzaak van het besluit dat La Liga nam na overleg met de Spaanse voetbalbond en beide clubs. Het duel zou om 18.30 uur beginnen in Metropolitano.

Premier League

• Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 3-2

• Liverpool - Aston Villa 3-0

• Arsenal - Manchester United 3-1

Bundesliga

• Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1-1

• Union Berlin - RB Leipzig 0-3

La Liga

• Girona FC - Las Palmas 1-0

• Real Mallorca - Athletic Bilbao 0-0

• Osasuna - FC Barcelona 1-2

Serie A

• Internazionale - Fiorentina 4-0

• Torino - Genoa 1-0

• Empoli - Juventus 0-2

• Lecce - Salernitana 2-0

Ligue 1

• Toulouse FC - Clermont Foot 2-2

• Le Havre - Lorient 3-0

• Lille OSC - Montpellier 1-0

• FC Metz - Stade Reims 2-2

• OGC Nice - Strasbourg 2-0

• Olympique Lyon - Paris Saint-Germain 1-4

Jupiler Pro League

• KAA Gent - Club Brugge 2-1

• Royale Union Saint-Gilloise - Royal Antwerp FC 2-2

• Racing Genk - Anderlecht 1-1

• Charleroi - St. Truiden 1-1

