La Liga in een notendop: wordt het weer stuivertje wisselen in titelstrijd?

Dit weekend is La Liga begonnen. Degradatiekandidaat Almería luidde het nieuwe seizoen in Spanje vrijdagavond in tegen Rayo Vallecano. Kan Real Madrid zich weer mengen in de titelstrijd met kampioen FC Barcelona, welke Nederlanders zien we mogelijk schitteren en wie moet vrezen voor degradatie? Een overzicht.

Met nog vier wedstrijden te gaan was FC Barcelona afgelopen seizoen niet meer in te halen, waardoor Frenkie de Jong in mei zijn eerste kampioenschap in dienst van de Catalanen vierde. Met een ruime voorsprong op nummer twee Real Madrid en slechts twintig tegendoelpunten pakte de ploeg van Xavi Hernandez vrij eenvoudig de titel. De beslissing viel in het stadion van aartsrivaal RCD Espanyol, wiens 'fans’ na de wedstrijd het veld opkwamen. Het kampioensfeest in Barcelona was er niet minder om.

Lukt het ’vierde’ aanvoerder De Jong om met een sterk gewijzigd Barcelona voor het tweede seizoen op rij de titel te pakken? Jordi Alba en Sergio Busquets, samen goed voor 459 en 722 wedstrijden voor Barça, spelen inmiddels met Lionel Messi in de MLS en ook vleugelaanvaller Ousmane Dembélé is vertrokken, naar Paris Saint-Germain.

Daar tegenover staat de komst van Ilkay Gundogan, de middenvelder die jaren bij Manchester City onder Pep Guardiola speelde. Ook de Spanjaarden Inigo Martinez en Oriol Romeu sloten aan bij Barcelona, dat aankomend seizoen in het olympisch stadion speelt vanwege de verbouwing van Camp Nou. In de voorbereiding werd in Texas met 3-0 gewonnen van Real Madrid, wat ongetwijfeld de hoop op een nieuwe titel heeft aangewakkerd in Barcelona.

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met Jude Bellingham, de topaankoop van Real Madrid, tijdens de oefenwedstrijd eind juli in het AT&T stadion in Texas. Barcelona won met 3-0. © USA TODAY Sports via Reuters Con

Van Madrid naar Barcelona en weer terug

Het is de laatste jaren stuivertje wisselen om de titel in Spanje. In de afgelopen vijf jaar ging de titel achtereenvolgens naar Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Madrid en vorig jaar weer terug naar Barcelona. De kans is aanwezig dat de kampioensschaal dit jaar weer naar een van de ploegen uit Madrid gaat. Natuurlijk zijn alle ogen dit seizoen weer gericht op de clash tussen Real en Barça, maar ook Atletico kan niet worden uitgevlakt.

Real Madrid versterkte zich met sterspeler Jude Bellingham van Borussia Dortmund en toptalent Arda Güler van Fenerbahçe, maar moet het in de eerste helft van de competitie doen zonder keeper Thibaut Courtois. De Belgische keeper scheurde zijn kruisband op de training van De Koninklijke. Doelpuntenkanon Karim Benzema koos na veertien jaar voor Saoedische oliedollars, maar met onder anderen Vinicius Junior, Luka Modric en Frederico Valverde blijft er voor Carlo Ancelotti meer dan genoeg kwaliteit op het veld staan om een gooi te doen naar de titel.

Atlético Madrid, een van de outsiders voor de titel, heeft met Memphis Depay, Antoine Griezmann en Alvaro Morata een kampioenswaardig aanvalstrio in huis. Achterin staat het bovendien als een huis bij Atletico. Na Barcelona kreeg Atlético Madrid vorig seizoen het minste aantal doelpunten tegen en met Diego Simeone aan het roer weet je nooit wat er gaat gebeuren dit seizoen.

Achter de drie topploegen in Spanje lijkt Real Sociedad, net als vorig seizoen, de beste papieren te hebben voor de vierde plek, al moest het dit seizoen noodgedwongen afscheid nemen van smaakmaker David Silva. De middenvelder scheurde zijn kruisband en zette gelijk een punt achter zijn carrière.

Vice, vice, vice-aanvoerder Frenkie de Jong

Hij gaat beginnen aan zijn vijfde seizoen als speler van Barcelona en mag zich na Sergio Roberto, Marc-André ter Stegen en Ronald Araujo de vierde aanvoerder van Barça noemen. Met het wegvallen van Sergio Busquets die, hoe goed hij ook was bij Barcelona, Frenkie nog wel eens voor de voeten kon lopen, krijgt de Nederlander wellicht meer ruimte om volledig in zijn spel te komen. Titel nummer twee is het hoofddoel van de Nederlander.

Memphis Depay: eer herstellen bij Atletico Madrid

Zijn periode bij Barcelona was een wisselend succes, waardoor hij in de winter van vorig seizoen mocht vertrekken van Xavi. Gelukkig voor Depay waren daar de open armen van Diego Simeone, die het wel in de Nederlander ziet zitten. Bij Atletico Madrid scoorde de Nederlander vier keer in negen wedstrijden, maar raakte hij ook geblesseerd. Nu is hij weer fit en klaar om te vlammen in het Metropolitano stadion van Atletico, al moet hij nog wel werken aan zijn panenka's.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Memphis Depay in het shirt van Atletico Madrid. © ANP / EPA

Spaans avontuurtje voor Daley Blind

Nederland, Engeland en Duitsland stonden al op het voetbal-cv van Daley Blind, en daar komt nu ook Spanje bij. De 101-voudig international heeft voor twee jaar getekend bij de Spaanse middenmoter Girona, na een weinig succesvolle periode bij Bayern München. Girona is bezig aan een opmars in La Liga en de ervaring van Blind moet de club helpen een stabiele factor in de Spaanse competitie te worden. Het verrassende én knappe puntje zaterdag bij Real Sociedad (1-1) belooft in elk geval veel goeds.

Daley Sinkgraven: degradatiestrijd op Canarisch eiland

Na 86 wedstrijden voor Ajax vertrok Daley Sinkgraven in 2019 naar Bayer Leverkusen, waar hij nooit echt een vaste waarde werd. Promovendus UD Las Palmas verleidde de 28-jarige verdediger vervolgens tot het tekenen van een contract op de Canarische eilanden. Kan de oud-speler van sc Heerenveen en Ajax de ploeg in La Liga houden? De start zaterdagavond was in elk geval knap, meteen remise tegen RCD Mallorca (1-1).

Wie gaat het niet redden?

Onderin lijkt het opnieuw bloedstollend spannend te worden in La Liga. Vorig seizoen was Elche kansloos voor handhaving, maar stonden daarboven maar liefst zeven andere ploegen in de gevarenzone. Voor Espanyol en Real Valladolid viel het doek, terwijl Almería, Valencia, Getafe, Cádiz en Celta de Vigo ternauwernood ontsnapten aan degradatie. Ter illustratie: het gat tussen nummer dertien Celta de Vigo en nummer achttien Real Valladollid bedroeg slechts drie punten.

Volledig scherm De procentuele kans op degradatie per club volgens databureau Opta. De helft van alle ploegen in La Liga moeten uitkijken. © OptaAnalyst

Dit seizoen lijkt een herhaling te worden van vorig seizoen, want opnieuw zijn er veel ploegen die het moeilijk gaan krijgen. Promovendi Alavés, UD Las Palmas en Granada zullen de strijd aangaan met Almería, Rayo Vallecano, Cádiz, Getafe en Mallorca. Ook Celta de Vigo en Girona moeten oppassen.