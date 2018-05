Laatste test voor Neuer in oefenduel met Oostenrijk

Frankrijk in WK-oefenduel veel te sterk voor Ierland

7:12 Frankrijk heeft in een oefenwedstrijd op weg naar het WK vrij gemakkelijk gewonnen van Ierland. In Parijs werd het 2-0 voor de Fransen, die straks in Rusland gelden als één van de favorieten. Olivier Giroud maakte in het Stade de France het eerste doelpunt. Hij deed dat in de rebound na zijn eigen kopbal. Nummer twee van Nabil Fekir was het gevolg van een blunder van doelman Colin Doyle.