Lampard onder vuur bij Chelsea: slechtste coach in tijdperk Abramovich

Frank Lampard staat onder grote druk bij Chelsea. De clubicoon leed dit gisteren met The Blues een pijnlijke 1-3 nederlaag tegen Manchester City waardoor de leiding van de Londenaren volgens Engelse media nadenkt over een ontslag. De cijfers van de trainer spreken in elk geval niet in zijn voordeel.

Eigenlijk mocht Lampard zich nog gelukkig prijzen dat Manchester City na rust gas terug nam op Stamford Bridge. De ploeg van Pep Guardiola veegde de thuisploeg van de mat en was in de eerste helft al driemaal trefzeker. Slechts een keer eerder in de rijke clubhistorie zochten de Londenaren de kleedkamer in eigen huis op met drie tegengoals. Omdat Chelsea na de thee de deuren gesloten hield, bleef het een blamage bespaard. De pijn zal er in de bestuurskamer van de topclub echter niet minder om zijn.

Volledig scherm Frank Lampard. © AP

Want stiekem werd daar voorafgaand aan het seizoen gedacht aan de landstitel, met miljoenenaankopen als Hakim Ziyech, Timo Werner en Kai Havertz als belangrijkste troeven. Na zeventien speelronden is de balans echter uiterst teleurstellend. Chelsea bezet de achtste plaats en ging dit seizoen al vijf keer onderuit. De ploeg van Lampard is het spoor bijster en verloor vier van zijn laatste zes duels.

Sinds Lampard het in de zomer van 2019 voor het zeggen kreeg bij Chelsea, wist hij nog niet te imponeren. In het tijdperk-Roman Abramovich, die in 2003 eigenaar werd van de club, is er geen coach die het qua puntengemiddelde slechter deed. Van de twaalf trainers onder het bewind van de Rus pakte Lampard het minste aantal punten in de Premier League: hij scoorde slechts 1,67 punt per duel. Dat is een enorm verschil met het aantal van toptrainers als Avram Grant (2,31) en José Mourinho (2,19).

Beste coaches sinds Abramovich

1. Avram Grant (32 duels) - 2,31 punten

2. José Mourinho (212 duels) - 2,19 punten

3. Antonio Conte (76 duels) - 2,14 punten

4. Carlo Ancelotti (76 duels) - 2,07 punten

12. Frank Lampard (55 duels) - 1,67 punt

Lampard, die als speler in dertien seizoenen uitgroeide tot legende, staat sinds 2019 aan het roer bij Chelsea. Afgelopen seizoen leidde hij zijn ploeg nog naar de vierde plaats, dit jaar gaat het aanzienlijk minder. Vooral schrijnend zijn de resultaten in de toppers. Chelsea verloor van Liverpool (0-2), Arsenal (3-1) en Manchester City (1-3), terwijl er tegen Manchester United en Tottenham Hotspur doelpuntloos gelijk werd gespeeld.

Tegen Manchester City maakte Chelsea geen enkele aanspraak op de zege. De treffer van Callum Hudson-Odoi in de 92ste minuut was pas het eerste serieuze gevaar dat de thuisploeg stichtte. Voor rust had Manchester City de drie punten al veiliggesteld. Ilkay Gündogan, Phil Foden en een ijzersterke Kevin de Bruyne schoten de Citizens naar de overwinning.

