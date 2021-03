Lang en Club Brugge halen opgelucht adem: schade valt mee

Video Zorgen om Lewandow­ski, Zlatan weer belangrijk voor Zweden

9:55 Duitsland, Italië, Polen en Zweden hebben hun wedstrijden in de WK-kwalificatie gewonnen. Zlatan Ibrahimovic was met een assist opnieuw belangrijk voor Zweden, terwijl Robert Lewandowski weer eens twee keer scoorde voor Polen. Wel viel de topschutter van Bayern München na zijn doelpunten tegen Andorra uit. In Polen zijn twijfels of Lewandoski het duel met Engeland, woensdagavond op Wembley, wel haalt.