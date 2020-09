Laudrup na tien jaar vrij van kanker

Video Van de Beek maakt indruk in ‘geheim’ oefenduel: ‘Grootste pluspunt op het veld’

13 september Donny van de Beek heeft bij zijn officieuze debuut voor Manchester United indruk gemaakt op manager Ole Gunnar Solskjaer. Ondanks de nederlaag in de oefenwedstrijd tegen Aston Villa (1-0) was de Noorse trainer zeer te spreken over zijn aanwinst.