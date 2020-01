Lazio blijft dankzij briljante Immobile in spoor Juventus en Inter

Ciro Immobile maakte in Rome een hattrick. De Italiaanse spits voerde zijn totaal dit seizoen op naar 23 doelpunten. Hij had daar negentien wedstrijden voor nodig. Lazio stond na 20 minuten al met 3-0 voor, door doelpunten van Felipe Caicedo en twee van Immobile, de eerste uit een strafschop. In de tweede helft voerden invaller Bastos en opnieuw Immobile, weer uit een strafschop, de score verder op.



Sampdoria moest een kwartier voor tijd met tien man verder nadat verdediger Jeffrey Chabot, oud-speler van Sparta en FC Groningen, met rood van het veld was gestuurd voor het neerhalen van een doorgebroken speler.



De Nederlandse jeugdinternational Bobby Adekanye (20) mocht ruim een half uur meedoen als vervanger van Caicedo. De geboren Nigeriaan speelde zijn tweede wedstrijd in de Serie A. Djavan Anderson (24) bleef op de bank zitten. De Amsterdamse verdediger speelde eerder voor onder meer Ajax, AZ en Cambuur. Hij wacht nog op zijn competitiedebuut bij Lazio.



De laatste keer dat de ploeg van Inzaghi niet won in de Serie A, was op 19 oktober tegen Atalanta (3-3).