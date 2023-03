Lazio-fan die shirt met ‘Hitlerson 88’ droeg is een Duitser en had al een strafblad

Duitse supporter

De supporter van Lazio die het shirt droeg heeft de Duitse nationaliteit. Dat heeft de lokale politie woensdag gezegd. Omdat de letter h de achtste letter van het alfabet is, wordt het nummer 88 ook beschouwd als verwijzing naar ‘Heil Hitler’. De fans van Lazio zorgden voor veel ophef door lasterlijke en antisemitische gezangen.



Volgens de autoriteiten is de man via camerabeelden geïdentificeerd. Hij zal strafrechtelijk worden vervolgd door openbare aanklagers in Rome. De toeschouwer heeft al een strafblad, nadat hij in 2009 het veld probeerde te betreden tijdens een ander duel tussen de twee clubs. De politie heeft ook twee Roemenen geïdentificeerd die de fascistische groet hebben gebracht tijdens de wedstrijd. De Joodse gemeenschap in Rome sprak schande van het antisemitische gedrag van de fans.