Lazio klopt Nederlands duo van Bologna en haalt koploper Juventus in

Na iets meer dan 20 minuten leidde Lazio al met 2-0. Wonderwel nam topschutter Ciro Immobile geen van de treffers voor zijn rekening. De 30-jarige spits scoorde dit seizoen al 27 keer in de Serie A, maar ditmaal was zijn scoringsdrift niet noodzakelijk. Luis Alberto en Joaquin Correa tekenden voor de doelpunten namens Lazio.



Jerdy Schouten en Stefano Denswil stonden in de basis bij Bologna. Djavan Anderson zat op de bank bij Lazio.



Lazio heeft nu twee punten voorsprong op Juventus. De kampioen zelf speelt niet omdat de topper tegen nummer drie Inter wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de betreffende regio is uitgesteld. De helft van het programma in de Serie A is om die reden geschrapt.