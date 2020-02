Lazio nadert koploper Juve tot één punt na zege bij Parma

La Liga Invaller Luuk de Jong ziet Sevilla instorten tegen Celta

20:34 Sevilla heeft verzuimd op gelijke hoogte te komen met nummer drie Getafe in de Spaanse competitie. Met Luuk de Jong op het veld als invaller gaf Sevilla in de slotfase een 1-0 voorsprong weg op bezoek bij hekkensluiter Celta de Vigo. Invaller Pione Sisto bezorgde de thuisploeg in de slotfase de zege.