Lazio verslaat Inter in heerlijk voetbalgevecht en deelt Feyenoord alvast een waarschuwing uit

Arsenal breidt zegereeks uit en verslaat ook Bourne­mouth

Arsenal kent een zeer goede seizoensstart tot op heden. The Gunners versloegen in de eerste en tweede speelronde respectievelijk Crystal Palace met 0-2 en Leicester City met 4-2. In de derde speelronde moest ook Scott Parker met Bournemouth zijn meerdere erkennen in Arsenal. De formatie van Mikel Arteta, mag zich door de zege in het Vitality Stadium in elk geval tot zondagmiddag (Newcastle United-Manchester City) koploper van de Premier League noemen.

21 augustus