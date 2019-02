Leeds United krijgt boete van 225.000 euro vanwege spionage bij tegenstanders

Oud-NAC’er Milicic coach vrouwen Australië

8:40 De voetbalsters van Australië worden op het WK in juni in Frankrijk gecoacht door Ante Milicic. De voormalig Australisch international, die twee jaar speelde voor NAC Breda, is de opvolger van Alen Stajcic die in januari tamelijk onverwacht ontslagen werd.