‘Legende’ Michael Verrips held van KV Mechelen

VideoDe Nederlandse keeper Michael Verrips van KV Mechelen vervulde in de finale van de Belgische beker tegen KAA Gent (2-1 winst) een heldenrol. In de slotfase van de eindstrijd van de Croky Cup voorkwam hij met een aantal katachtige reflexen dat Gent, de favoriet voor bekerwinst, nog op gelijke hoogte kwam.

,,Dit is fantastisch om mee te maken”, zei Verrips tussen de huldigingen door. ,,Het was 63 jaar geleden dat een club van het tweede niveau de beker won. Het is niet normaal wat dit met de supporters doet. In de ogen van die mensen zijn we legendes. Dit feest gaat tot heel erg laat door.”

Lees ook Play Nederlands getint Mechelen wint Belgische beker Lees meer

Bekijk hier de reacties van Michael Verrips en Arjan Swinkels

Quote We hebben hiermee wel laten zien dat we gewoon thuis horen op het hoogste niveau. Michael Verrips De Arnhemmer, begonnen bij SV Grol en oud-jeugdspeler van Vitesse, hield Mechelen in de tweede helft op de been met enkele fraaie reddingen. Hij werd na afloop bewierookt door analisten als Wesley Sonck (ex-Ajax) en Aad de Mos (voormalig succestrainer van KV Mechelen). ,,Ik ben heel blij dat ik zo belangrijk kon zijn met mijn reddingen, ik ga met een fantastisch gevoel op vakantie”, reageerde Verrips. ,,Nadat we op 2-1 kwamen, kregen we het lastig. Maar we hebben de winst echt met het team over de streep getrokken.”

Dat AA Gent een niveau hoger speelt en strijdt om de landstitel was op het veld niet te zien. Na de 1-0 van Jean-Luc Dompe trok Mechelen de wedstrijd naar zich toe via goals van Nikola Storm en German Mera. De tweede bekerwinst in de clubhistorie is nog knapper door al het negatieve nieuws. Mechelen centraal staat in het omkoopschandaal van vorig seizoen. Mogelijk wordt de promotie daarom tegengehouden. Ook is onduidelijk of Mechelen wel de groepsfase van de Europa League in mag. Dat is de prijs die hangt aan de bekerwinst.

,,We hebben ons als team heel goed kunnen afzonderen van alle zaken waar wij geen invloed op hadden”, zei Verrips, die met zeventien clean sheets een ijzersterk debuutjaar in het Belgische voetbal kent. ,,En we hebben hiermee wel laten zien dat we gewoon thuis horen op het hoogste niveau.”