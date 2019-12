Leicester City blijft in spoor Liverpool na miraculeuze zege op Everton

Everton kwam in de 23ste minuut op een verdiende voorsprong in het King Power Stadium in Leicester, toen de Braziliaanse aanvaller Richarlison een voorzet van de Franse rechtsback Djibril Sidibe goed binnenkopte: 0-1. Lange tijd bleef het daarbij, maar in de 68ste minuut maakte Jamie Vardy gelijk door een afgemeten voorzet van Kelechi Iheanacho bij de tweede paal binnen te tikken. Leicester City leek vervolgens genoegen te moeten nemen met een gelijkspel tegen een sterk spelend Everton, maar in de blessuretijd viel toch nog het doek voor de tweede club uit Liverpool. Iheanacho schoot knap raak na een dieptepass van Ricardo Pereira, de Portugese rechtsback van Leicester City. Het leek nog even buitenspel, maar de VAR keurde de goal toch goed. Dit zorgde voor een orkaan van geluid in het King Power Stadium.