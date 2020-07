Leicester City moet vrezen voor CL-ticket, Aubameyang zit Vardy op de hielen

Everton kwam door goals van de Braziliaanse aanvaller Richarlison en de IJslandse spelmaker Gylfi Sigurdsson al binnen zestien minuten op een 2-0 voorsprong op Goodison Park. Leicester City had in de eerste helft niets te vertellen, maar met invallers Kelechi Iheanacho en James Maddison ging het na de rust direct een stuk beter. Vijf minuten na rust maakte Iheanacho al de 2-1 namens Leicester en de Nigeriaanse spits kreeg even later ook een goede kans op de gelijkmaker, maar schoot over. Everton kwam in de slotfase nauwelijks meer van de eigen helft af, maar hield wel stand en hield de drie punten daarmee op Goodison Park.