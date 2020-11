Leicester City naar tweede plaats na zege in Leeds

Leicester City kwam vanavond al in de tweede minuut op voorsprong. Leeds United miste een goede kans en vijftien seconden later sloeg Leicester toe in de tegenaanval. Na een te korte terugspeelbal van Robin Koch onderschepte Jamie Vardy de bal en Harvey Barnes kon eenvoudig de 0-1 binnenschieten. De Belgische middenvelder Youri Tielemans maakte er in de 21ste minuut 0-2 van voor The Foxes, nadat hij snel reageerde na een kopbal van Vardy.



Leeds United begon uitstekend aan de tweede helft. Stuart Dallas maakte in minuut 48 de aansluitingstreffer en de Spaanse routinier Pablo Hernández was in de 55ste minuut heel dichtbij de gelijkmaker, maar de 35-jarige Spanjaard zag zijn fraaie schot op de kruising uiteen spatten. Na een mooie aanval werd het een kwartier voor tijd 1-3. Jamie Vardy scoorde, maar de kunst zat hem bij deze goal vooral in het voorbereidende werk van de Engelse spelmaker James Maddison en de Turkse vleugelaanvaller Cengiz Ünder. Vardy ging in de 85ste minuut naar de kant (voor verdediger Wes Morgan) en zag zo hoe Tielemans in blessuretijd uit een strafschop nog zijn tweede treffer van de avond maakte: 1-4.



Leicester City staat nu op vijftien punten na zeven wedstrijden, een punt minder dan koploper en titelverdediger Liverpool. De verschillen in Engeland zijn nog klein, want Arsenal staat op plek 9 met twaalf punten. Manchester United is pas terug te vinden op de vijftiende plaats, met zeven punten na zes duels.



De Haagse verdediger Pascal Struijk bleef de hele wedstrijd op de bank bij Leeds United. De ploeg van Marcelo Bielsa staat op plek 12 in de Premier League, de competitie waarin het na zestien jaar terug is.