Leicester ook te sterk voor Crystal Palace en blijft in spoor van Manchester City

Viervoudig Duits kampioen Kaiserslau­tern in vrije val: ‘Na de hemel volgt nu de hel’

12:46 Ooit was de ploeg een bolwerk in het Duitse voetbal. 1. FC Kaiserslautern werd vier keer kampioen in de Bundesliga, voor het laatst in 1998 toen het meteen na de promotie de titel veroverde. Na de nederlaag van zaterdag tegen Würzburger Kickers staat de ploeg onder de streep in de derde Bundesliga en dreigt een aftocht naar de regionale divisies.