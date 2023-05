L’Équipe: Lionel Messi ontvangt grootste aanbieding ooit in het voetbal, PSG-fans verzamelen zich bij stadion

De geruchten over een aanstaand vertrek van Messi gaan al langer. Het Parijse publiek neemt hem de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München kwalijk, omdat Messi bij PSG niet met zoveel passie als bij Argentinië zou voetballen. Hij werd de afgelopen periode ook al uitgefloten door de eigen fans en daar is vandaag nog een schepje bovenop gekomen. Fans van Paris Saint-Germain verzamelden zich bij het Parc des Princes om anti-Messi liederen te zingen.

Messi zorgde voor ophef bij zijn club toen hij na de thuisnederlaag van zondag tegen Lorient (1-3) een familietripje maakte naar Saoedi-Arabië, hoewel hem dat eerder in de week verboden was. Dat was tegen het zere been van de clubleiding, die hem voor twee weken heeft geschorst, zo melden Franse media. Volgens L’Équipe wordt hij in die periode ook niet betaald. Messi mist door zijn schorsing de volgende twee competitieduels, zondag uit tegen Troyes en een week later thuis tegen AC Ajaccio. Hij zou op 21 mei uit tegen Auxerre weer kunnen spelen.

Volgens L’Équipe was de staf al niet blij met sommige beelden van spelers die vorige week de indruk wekten op vakantie te zijn tijdens de vier toegekende rustdagen. De Franse krant meldde dinsdag dat sommige ploeggenoten ‘geschokt’ waren door de absentie van Messi. Maar ook clubeigenaar Nasser al-Khelaïfi was not amused over het feit dat zijn superster dinsdag ontbrak.

Technisch directeur Luis Campos en Galtier zouden Messi duidelijk gemaakt hebben dat het moment ongepast was, omdat de landstitel nog niet binnen is voor PSG. Volgens Messi zelf was de trip niet meer uit te stellen omdat de hete zomer in het Midden-Oosten eraan komt. Het bezoek dat hij deze week bracht, lag vast in zijn contract als toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië.

Volledig scherm Lionel Messi lijkt op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain. © AFP

‘Grootste aanbieding ooit’

Nu een vertrek van Messi aanstaande lijkt, is de grote vraag waar zijn toekomst ligt. FC Barcelona wil zijn voormalige sterspeler terughalen, maar het is de vraag of de financiële mogelijkheden daarvoor toereikend zijn. Dat geld is voor veel clubs in Saoedi-Arabië geen probleem, waardoor hij ook zomaar het voorbeeld van Cristiano Ronaldo zou kunnen volgen.

‘De golfstaat bereidt de grootste aanbieding voor die ooit aan een voetballer is gedaan’, schrijft L’Équipe. Messi zou een langdurig contract kunnen tekenen voor een bedrag dat ver boven het salaris van zijn eeuwige rivaal uit Portugal ligt. Vorige maand sijpelden er al berichten door dat Al Hilal de transfervrije Messi een astronomisch salaris van 400 miljoen euro per jaar zou hebben geboden.

Dat is aanzienlijk meer dan Ronaldo jaarlijks opstrijkt bij zijn werkgever Al-Nassr. De Portugees staat daar voor de komende tweeënhalve seizoen onder contract en ontvangt per seizoen circa 200 miljoen euro. Daarmee is hij momenteel de best betaalde sporter ter wereld.

