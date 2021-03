Lewandowski gelukkig bij Bayern: 'Je bent gek als je nu vertrekt’

,,Ik ben nu echt een betere voetballer dan zes jaar geleden”, liet de wereldvoetballer van het jaar in Sport Bild optekenen. Of hij nog tot zijn 36e aan de top kan staan, het is een vraag die ook Lewandowski (32) niet kan beantwoorden. ,,Maar ik weet zeker dat ik nog een paar jaar dit niveau kan vasthouden.”

Een overstap naar een minder aansprekend voetballand, bijvoorbeeld naar een club in de Verenigde Staten of China, zal de Pool niet gauw maken. ,,Ik kan me goed voorstellen dat ik mijn carrière op het hoogste niveau bij Bayern afsluit, maar daarvoor is het nog veel te vroeg.” Hij voelt zich goed bij de Zuid-Duitse club: de verhouding met zijn teamgenoten laat niets te wensen over en hij looft de mentaliteit binnen de club: altijd meer willen, steeds hongerig blijven. ,,Als iets zo goed functioneert, ben je wel gek om te vertrekken.”



Vanavond ontvangt Lewandowski met Bayern Lazio in de Allianz Arena. In Rome won de koploper van Duitsland met 1-4, de Poolse spits maakte het eerste doelpunt in het Stadio Olympico.