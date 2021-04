Lewandowski tijdig hersteld voor kampioenswedstrijd Bayern

,,Hij is zeker een optie voor zaterdag”, zei trainer Hansi Flick, die Bayern na dit seizoen wil verlaten. Lewandowski liep eind maart bij de nationale ploeg van Polen een knieblessure op in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra (3-0). De wereldvoetballer van het jaar moest daardoor een pauze inlassen in zijn recordjacht. Hij scoorde tot dusver 35 keer in de Bundesliga. Oud-speler Gerd Müller is recordhouder met 40 treffers in één seizoen in de Duitse competitie.