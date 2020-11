Ligue 1-club Dijon ontslaat trainer en technisch directeur tegelijk

Dijon staat stijf onderaan met drie punten uit negen wedstrijden. Jobard werd in juni 2019 aangesteld als coach van Dijon. Luyindula, oud-speler van onder meer Olympique Lyon, Olympique Marseille en Paris Saint-Germain, was pas sinds mei in dienst van de club. Assistent-trainer David Linares is tijdelijk doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer. Dijon speelt zondag tegen Metz.