Lijfwachten Cristiano Ronaldo in problemen na ‘beveiligen zonder toestemming’

Van toestemming zou echter geen sprake zijn geweest. Volgens de Daily Mail hadden de voormalige elitesoldaten, die in het verleden dienden in Afghanistan, hun werkgever laten weten tijdelijk te stoppen om ‘andere interesses na te jagen.’ Een insider vertelt aan de Britse krant dat de twee een celstraf van maximaal vijf jaar kunnen krijgen als ze schuldig worden bevonden. De Portugese politie wil alleen kwijt dat er een onderzoek loopt.

De lijfwachten werden gespot toen ze Ronaldo begeleiden op weg naar het vliegveld, waar hij met Manchester United richting Bern zou vliegen voor de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys. Ook waren ze bij een verjaardagsfeestje dat door Ronaldos vriendin Georgia Rodriguez in Madrid werd gehouden voor hun vierjarige dochtertje Alana Martina.

Hoewel het officieel verboden is om lijfwachten zonder vergunning in te huren, zou Ronaldo zelf niet hoeven te vrezen voor een straf. Zijn handelen lijkt niet te worden meegenomen in het lopende onderzoek.