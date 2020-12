Lille en Botman klimmen minimaal een paar uur naar koppositie na zege

Club Brugge mede dankzij assist Lang aan kop in België

15:42 Club Brugge heeft in de zestiende speelronde de koppositie in de Belgische Jupiler Pro League overgenomen van KRC Genk. Brugge won de topper bij Royal Antwerp FC met 0-2. Genk had vrijdag al met 1-0 verloren van Anderlecht en zag Brugge op de ranglijst passeren. Het verschil bedraagt twee punten.