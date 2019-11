Lima maakt zich klaar voor hete clash tussen Flamengo en River Plate

Bij River Plate is er ten opzichte van vorig jaar weinig veranderd, al is de Colombiaanse smaakmaker Juan Fernando Quintero lange tijd uit de roulatie geweest met een zware knieblessure. De begaafde linkspoot hoopt nu opnieuw te schitteren in de finale, zoals hij dat vorig jaar in Madrid deed als invaller. Gonzalo ‘Pity’ Martínez maakte vorig jaar de bevrijdende 3-1 tegen Boca Juniors, maar bleef River Plate niet trouw. Hij speelde dit jaar met wisselend succes voor Atlanta United, de club van Frank de Boer. Met uitzondering van de Colombianen Quintero en aanvaller Rafael Santos Borré bestaat de selectie van River Plate volledig uit Argentijnen, waarbij internationals Franco Armani, Matías Suárez, Enzo Pérez en Ignacio Fernández de bekendste namen zijn.



Flamengo heeft veel spelers met een (recent) verleden in Europa. Slechts drie spelers uit de selectie van de populairste club van het land komen niet uit Brazilië. Daar is Pablo Marí er één van. De Spaanse centrumverdediger was in het seizoen 2017/2018 aanvoerder van NAC Breda, dat hem huurde van Manchester City. Vorig seizoen speelde Marí voor Deportivo La Coruña, waarna hij afgelopen zomer naar Flamengo vertrok. Daar is hij een van de steunpilaren in een hechte defensie, met Diego Alves op doel. De 34-jarige keeper ontpopte zich in zien tien jaar in Spanje bij Almería en Valencia tot een penaltykiller. De eveneens 34-jarige linksback Filipe Luís (44 interlands voor Brazilië) speelde liefst 333 duels voor Atlético Madrid, maar keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar zijn geboorteland om voor zijn grote jeugdliefde te gaan spelen. Smaakmaker bij Flamengo is echter spits Gabriel Barbosa, beter bekend als Gabigol. Internazionale haalde hem in 2016 voor 30 miljoen euro naar Milaan, maar daar had Gabigol meer succes in de discotheek dan op het veld. Na verhuurperiodes aan Benfica en Santos speelt Gabigol nu op huurbasis voor Flamengo, waar hij dit jaar al 38 keer scoorde in 53 duels.