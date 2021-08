Lionel Messi barst in tranen uit tijdens persconferentie: ‘Dit doet zoveel pijn’

Donderdagavond maakte Barcelona bekend dat er een einde komt aan het tijdperk van Messi bij de Spaanse topclub. De 34-jarige Argentijn speelde 778 officiële duels voor Barça, maakte daarin 672 doelpunten en gaf 305 assists. Hij veroverde met Barcelona onder andere tien keer de landstitel, won vier keer de Champions League en zeven keer de Spaanse beker. Daarnaast werd hij zes keer uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. Maar prijzen zal Messi niet meer in dienst van Barça veroveren. Door de financiële situatie bij Barcelona en regelgeving van La Liga is het niet mogelijk om Messi een nieuw contract aan te bieden. Een flinke aderlating voor trainer Ronald Koeman, die het in zijn tweede jaar als hoofdcoach moet stellen zonder zijn sterspeler. ,,Het is moeilijk te begrijpen dat je niet meer voor Barcelona zal spelen”, schreef Koeman zaterdag op zijn social media-kanalen. ,,Bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Ik heb van je genoten. Ik ben onder de indruk van je mentaliteit en wil om te winnen. Dát maakt je de beste speler ter wereld.”

Terwijl honderden mensen zich voor Camp Nou verzamelden, sprak Messi met naast zich alle verzamelde prijzen in een perszaal de toegestroomde pers toe. Messi liep al snikkend naar de microfoon toe en vertelde onder toeziend oog van zijn ploeggenoten dat hij het erg lastig had. ,,Dit is voor mij zo zwaar, na al die jaren. Ik heb hier mijn hele leven gespeeld en ben er gewoon niet klaar voor. Ik was er samen met mijn familie van overtuigd dat we zouden blijven, want dit is ons thuis. Wij dachten dat we hier zouden blijven. We hebben hier een geweldige tijd gehad. Vandaag moet ik gedag zeggen tegen dit alles.”



,,Deze club heeft altijd zoveel respect voor mij gehad. Ik heb hier zoveel mooie dingen meegemaakt, maar alles heeft me geholpen om te groeien en beter te worden, om uiteindelijk de persoon te worden die ik vandaag ben. Ik heb alles gegeven voor de club en het shirt. Van de eerste tot de laatste dag. Maar de waarheid is dat ik vertrek.”



,,Ik heb nooit verwacht dat ik zo gedag zou moeten zeggen. Afgelopen jaar speelden we zonder publiek. Het was lastig om niet het gejuich te horen. Ik verlaat de club zonder de fans gezien te hebben. Ik heb niet goed afscheid kunnen nemen. Dat doet pijn.”