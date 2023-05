'Lionel Messi hakt knoop door en kiest voor lucratieve stap naar Saoedi-Arabië’

Messi leeft de laatste weken in onmin met Paris Saint-Germain, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. De Argentijnse aanvaller werd geschorst door de Franse koploper, nadat hij een straftraining had overgeslagen. Messi stapte in het vliegtuig voor een trip naar Saoedi-Arabië, een reis die hij ‘niet meer kon annuleren’. Na afloop trok de linkspoot het boetekleed aan, maar het verslechterde de relatie tussen de club en de speler. Fans van PSG waren woest op Messi.