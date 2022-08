Lionel Messi laat buitenlandse media smullen met ‘historische’ omhaal: ‘Een nieuw juweel in zijn collectie’

Met videoLionel Messi maakte gisteravond veel indruk bij de met 0-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Clermont Foot . De Argentijnse superster (35) van Paris Saint-Germain maakte twee goals waarvan de laatste een pareltje was. Voor het eerst in zijn carrière scoorde Messi met een omhaal.

,,Een openingsvoorstelling", zo kopt L’Equipe vandaag. Want dat was het gisteravond in Clermont-Ferrand. Kylian Mbappé ontbrak bij Paris Saint-Germain, maar met Neymar en Messi had de Franse landskampioen alsnog twee volwaardige hoofdrolspelers binnen de lijnen staan. ,,PSG straalde enorm veel plezier uit met dank aan het sprankelende duo Messi en Neymar. Het was lang geleden dat zij zo snel deze vorm lieten zien.”

,,Na een jaar van aanpassing kan het avontuur van Lionel Messi bij PSG echt beginnen. Als auteur van een zeer succesvolle zomervoorbereiding - onder leiding van Christophe Galtier - wil de aanvaller graag een beter seizoen hebben dan vorig jaar, toen hij slechts zes doelpunten maakte in de Ligue 1", schrijft RMC, dat direct constateert dat de Argentijn dus nu al op een derde van zijn productie van vorig jaar zit.

Le Parisien zag hoe zelfs de fans van Clermont Foot een staande ovatie gaven aan Messi: ,,De fans scandeerden ‘Messi, Messi, Messi’ en applaudisseerden voor de zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or. Een kunstwerk van een briljante Argentijn. Vorig seizoen werden de fans in Frankrijk beroofd van de uitzonderlijke kunsten van Messi, maar de echte Messi is weer terug.”

Het Argentijnse Olé ziet in aanloop naar het WK in Qatar ook de oude Messi weer terug. ,,Hij ziet er comfortabel uit bij PSG en hij heeft een nieuw juweel aan de collectie toegevoegd: een omhaal!”

,,Het is waar dat het geen perfect uitgevoerde omhaal was, maar toch was het een historische. Het was zijn eerste omhaal ooit én hij staat nu derde op de topscorerslijst aller tijden", schrijft Marca, die daarvoor de topscorerslijst van het IFFHS (International Federation of Football History and Statistics) aanhoudt. Volgens die lijst staat Messi nu naast Romário met 772 officiële doelpunten. Alleen Cristiano Ronaldo (815) en Josef Bican (805) hebben meer goals gemaakt. ,,Een historische goal van een historische Messi", schrijft het Spaanse medium.

PSG-coach Christophe Galtier was niet verbaasd door het kunststukje van Messi: ,,Dit is gewoon Leo. Meer valt er niet over te zeggen. We weten allemaal waartoe hij in staat is, maar ik vond het een mooi doelpunt. Hij had vorig jaar een moeilijk seizoen, hij moest wennen, maar al die seizoenen daarvoor makte hij altijd dertig goals. Er is nu geen reden voor hem om geen geweldig seizoen te kunnen draaien.”