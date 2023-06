Lionel Messi legt uit waarom hij naar Inter Miami gaat: ‘Om het geld zou ik wel naar Saoedi-Arabië zijn gegaan, dat leek me echt heel erg veel geld’

Interview Roger Schmidt over succes in Portugal: ‘Jammer dat ik PSV als club nooit zo heb beleefd als nu Benfica’

Met PSV won hij de beker, maar het kampioenschap bleek een brug te ver. Bij Benfica is het voor trainer Roger Schmidt wel meteen raak in zijn eerste seizoen. Hij leidde de Portugese topclub naar de eerste titel sinds 2019, met dezelfde werkwijze die in Nederland ook scepsis opriep.