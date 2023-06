‘Lionel Messi maakt over maand debuut bij Inter Miami’

Met video Spelers en fans Manchester City vieren 'treble' op grootse wijze, Haaland haalt grapje uit met Grealish

De spelers van Manchester City hebben de eindzege in de Champions League maandag bij terugkeer in eigen stad op grootse wijze gevierd. Oranje-international Nathan Aké en zijn medespelers trokken in een open bus in een parade door Manchester. Bekijk hier de mooiste foto’s.