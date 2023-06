Lionel Messi uitgefloten bij laatste duel voor PSG: ‘Had gehoopt dat er toch meer waardering voor hem was’

met samenvattingDe laatste wedstrijd van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain stond voornamelijk in het teken van een steunbetuiging aan Sergio Rico. De doelman ligt na een ongeluk al dagen in het ziekenhuis. De wedstrijd zelf tegen Clermont Foot eindigde in een 2-3 winst voor de bezoekers. Messi werd opnieuw uitgefloten door het publiek.

De 29-jarige Rico verongelukte tijdens een bedevaartstocht naar El Rocio in Spanje tijdens de vrije dagen na het behalen van het kampioenschap. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd en ligt daar nog steeds. Het is onduidelijk wat zijn situatie is.

De laatste wedstrijd van het seizoen stond daarom in het teken van een steunbetuiging aan de doelman. Fans hadden een groot spandoek gemaakt van een PSG-shirt van de doelman. De spelers kwamen in speciale shirts het veld op bij de warming-up. In de 16de minuut, tevens het rugnummer van Rico, was er een nieuw spandoek te zien én maakte Sergio Ramos de 1-0 voor PSG.

Toen Kylian Mbappé even later vanaf de stip de 2-0 maakte, hield hij ook het shirt van Rico omhoog. Hoewel de uitslag voor beide ploegen niet meer uitmaakt, bleef Clermont gemotiveerd om te stunten in Parijs. En dat lukte. Kort na de treffer van Mbappé maakte Johan Gastien de 1-2. Vervolgens miste Grejohn Kyei een strafschop, maar maakt Mehdi Zeffane vlak voor rust de gelijkmaker.

In de tweede helft bleef de nummer 8 van Ligue 1 aandringen en in de 63ste minuut tikte Kyei op aangeven van Elbasan Rashani van dichtbij ook nog de 2-3 binnen. Messi strooide met passes, miste een grote kans en kwam niet meer tot scoren. Een publiekswissel kreeg hij niet. De Argentijn sluit het seizoen af met 16 doelpunten en 16 assists in de 32 competitiewedstrijden die hij speelde dit seizoen. Messi werd opnieuw uitgefloten door het publiek.

Dat gebeurde tijdens het seizoen ook regelmatig, maar coach Christophe Galtier heeft er geen begrip voor. ,,Dat gefluit is echt jammer”, aldus Galtier in de Franse media. ,,Hij heeft hier goed en wat minder gespeeld. Maar hij heeft zich altijd goed opgesteld en een prima seizoen gehad. Hij is een van de beste spelers in de geschiedenis. Ik had gehoopt dat er toch meer waardering voor hem was”, aldus Galtier.

FC Nantes ontsnapt aan degradatie, drama voor Auxerre

De laatste speelronde is voor AJ Auxerre dramatisch verlopen. De ploeg moest vandaag winnen om zeker te zijn van lijfsbehoud in Ligue 1, maar ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Lens. FC Nantes stond voor de laatste duels 2 punten achter en voor het eerst sinds februari weer een competitiewedstrijd won. In eigen huis werd Angers met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Ignatius Kpene Ganago.

