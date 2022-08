Lisandro Martínez in Engeland al afgefikt, maar z’n stats vertellen iets anders

FC Barcelona begint met invaller Frenkie de Jong in mineur aan seizoen door remise tegen Rayo

FC Barcelona is teleurstellend aan het nieuwe seizoen begonnen. Zonder Nederlanders in de basis kwam de ploeg van Xavi niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Rayo Vallecano. De thuisploeg eindigde het duel met een man minder, nadat aanvoerder Sergio Busquets in blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg.

