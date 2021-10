LIVE | Barça heeft handen vol aan Rayo Vallecano, Memphis zorgt voor dreiging

Hoe Manchester United veranderde van prijzenma­chi­ne naar toeristen­at­trac­tie

26 oktober Het naderende ontslag van trainer Ole Gunnar Solskjaer in de komende weken blijft zonder gevolgen voor de beleidsbepalers die zijn contract in juni met drie jaar verlengden. Zolang de centen maar binnen blijven rollen. De Engelse voetbalgrootmacht Manchester United is een businessclub geworden waar het verleden betaalt voor het heden.