LIVE | Basisplaatsen voor Frenkie de Jong én Dest in eerste Clásico van trainer Koeman

Video Wereldgoal Lanzini maakt comeback West Ham compleet en verpest terugkeer Bale

18 oktober Manuel Lanzini heeft met een prachtige uithaal gezorgd voor een gelijkspel in de Londense derby tussen Tottenham Hotspur en West Ham United. De Argentijnse invaller maakte in de 94ste minuut de 3-3 met een wereldgoal. Gareth Bale viel in bij een 3-0 voorsprong, maar in de laatste tien minuten gaf het team van José Mourinho het nog helemaal weg.