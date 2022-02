LIVE | Becker trefzeker voor Union Berlin, Brentford zonder Eriksen in de problemen

Samenvatting FC Barcelona mede dankzij goal Frenkie de Jong overtui­gend langs Valencia

FC Barcelona swingde in en tegen Valencia bij vlagen weer als vanouds. Barça won de uitwedstrijd in La Liga met 1-4. Frenkie de Jong maakte de tweede goal. De Nederlander was het eindstation van een heerlijke aanval. Luuk de Jong viel in de slotfase in, Memphis Depay ontbrak nog vanwege een spierblessure.

20 februari