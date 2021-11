LIVE | Belangrijke topper voor Inter, Bosz krijgt bezoek van Olympique Marseille

Rapport Vakbond toont harde cijfers over Qatar: 50 doden en ruim 500 zwaargewon­den in de bouw vorig jaar

Bij bouwwerkzaamheden in Qatar, volgend jaar organisator van het WK voetbal, zijn in 2020 vijftig mensen omgekomen. Meer dan vijfhonderd werknemers raakten ernstig gewond en nog eens 37.600 mensen liepen kleinere verwondingen op. Dat stelt de International Labour Organization (ILO), een organisatie die zich bezighoudt met mensenrechten, in het rapport ‘One is too many’.

19 november