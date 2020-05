LIVE | Brighton wil niet op neutraal terrein voetballen

Biden steunt voetbal­sters in strijd met Amerikaan­se bond

2 mei De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden van de Democratische partij heeft zich gemengd in de discussie over de betaling van de Amerikaanse voetbalsters van het nationale team. Hij steunt de speelsters in hun strijd en riep ze op niet op te geven, ondanks de nederlaag die ze hadden geleden in de rechtbank.