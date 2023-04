LIVE buitenlands voetbal | Bekijk de tussenstanden, de uitslagen en de standen

Erik ten Hag kan weer beroep doen op Christian Eriksen: ‘Erg goed werk van medische staf’

Erik ten Hag kan tegen Everton weer beschikken over Christian Eriksen. De 31-jarige middenvelder stond de afgelopen twee maanden aan de kant met een blessure, maar keert zaterdag weer terug in de selectie van de huidige nummer vier van de Premier League. Luke Shaw is er daarentegen niet bij.