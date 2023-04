LIVE buitenlands voetbal | Bekijk hier de heerlijke goal van Matthijs de Ligt, ook Malen scoort

Opmerking Barcelona over terughalen Lionel Messi lijkt vooral bedoeld om aandacht af te leiden

Het bericht in de Franse sportkrant L’Équipe dat Paris Saint-Germain en Lionel Messi ‘dicht bij een scheiding’ zijn, brengt alle speculaties over de toekomst van de Argentijnse wereldkampioen weer op gang. Terugkeren naar FC Barcelona? Of is dat echt zo onmogelijk als het lijkt?