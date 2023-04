LIVE buitenlands voetbal | Feyenoord-opponent AS Roma leidt na hands Schuurs, Haaland scoort voor ManCity

Programma FC Barcelona wil Real Madrid in Clásico nieuwe tik uitdelen, Manchester United treft Brentford

Volgende week beginnen de kwartfinales in de Champions League, Europa League en Conference League, maar ook deze week is er veel midweeks voetbal. Hier in Nederland natuurlijk de halve finales van de KNVB-beker, maar ook in het buitenland is er veel moois te zien.