LIVE buitenlands voetbal | Lazio op voorsprong, later vandaag krakers in FA Cup, La Liga en Serie A

Vandaag is er weer een vol programma in verschillende buitenlandse competities: Serie A, La Liga en de Jupiler Pro League. Daarbij wordt er in Engeland weer een flinke reeks wedstrijden in de FA Cup gespeeld. In dit artikel houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.