LIVE buitenlands voetbal | Napoli en Atlético Madrid verliezen, Arsenal komt achter tegen Brighton

Vandaag is weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In dit artikel houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

Premier League (Engeland)

• Brentford - West Ham United 2-0

• Everton - Manchester City 0-3

• 17.30 uur: Arsenal - Brighton & Hove Albion 0-1

Bundesliga (Duitsland)

• VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1-1

• 17.30 uur: RB Leipzig - Werder Bremen 0-0

Primera Division (Spanje)

• Celta de Vigo - Valencia 1-2

• Elche - Atlético Madrid 1-0

• 18.30 uur: Real Valladolid - Sevilla FC 0-0

• 21.00 uur: Espanyol - FC Barcelona

Kluivert belangrijk voor Valencia

Justin Kluivert heeft met een treffer bijgedragen aan een belangrijke overwinning van Valencia bij Celta. Het vroege doelpunt van de 24-jarige Nederlander in Vigo werd na een uur nog ongedaan gemaakt door de Zwitser Haris Seferovic, maar invaller Alberto Marí bezorgde Valencia in de slotfase alsnog de drie punten: 1-2. Valencia is nog altijd niet zeker van lijfsbehoud in Spanje.

Valencia heeft vier wedstrijden voor het einde van de competitie 37 punten. Dat zijn er drie meer dan Getafe, dat op de achttiende plaats staat en daarmee op een plek die aan het eind van het seizoen degradatie betekent. Ook Almería, Cádiz en Real Valladolid zijn vlak boven de streep nog niet veilig.

Kluiverts doelpunt in de achtste minuut was zijn zesde in La Liga dit seizoen. De vleugelspeler wordt gehuurd van AS Roma. Kluivert maakte tegen Celta zijn rentree, nadat hij een maand aan de kant had gestaan met een hamstringblessure.

Atlético Madrid onderuit bij gedegradeerd Elche

Atlético Madrid heeft de tweede plaats in La Liga moeten afstaan aan Real Madrid. Het elftal van trainer Diego Simeone verloor zondag verrassend met 1-0 bij het al gedegradeerde Elche en liet zo de kans liggen Real, dat zaterdag Getafe met 1-0 had verslagen, weer te passeren. Real Madrid heeft met nog vier wedstrijden te gaan een voorsprong van 2 punten.

Doelman Ivo Grbic mocht zich de nederlaag van Atlético aanrekenen. In de 41ste minuut wist hij de bal na een verre ingooi niet goed weg te stompen. Elche-aanvoerder Fidel kon daardoor van dichtbij scoren: 1-0. Atlético drong na rust wel aan, maar wist de zevende nederlaag van het seizoen niet te voorkomen. De eerste vier clubs in Spanje spelen komend seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. Atlético is daar officieus al zeker van.

FC Barcelona pakt zondagavond de landstitel als het de uitwedstrijd bij stadgenoot RCD Espanyol wint.

Serie A (Italië)

• Hellas Verona - Torino 0-1

• AC Monza - Napoli 2-0

• Fiorentina - Udinese 2-0

• 18.00 uur: Bologna - AS Roma 0-0

• 20.45 uur: Juventus - Cremonese

Napoli heeft de vierde nederlaag van het seizoen geleden. De kampioen ging met 2-0 onderuit bij Monza. De Portugees Dany Mota zette Monza in de 18e minuut op voorsprong. In de beginfase van de tweede helft zorgde Andrea Petagna voor de tweede treffer. Napoli verloor eerder dit seizoen in de Serie A van AC Milan (0-4), Lazio (0-1) en Inter (1-0).

Fiorentina won met 2-0 van Udinese, waar de Nederlander Marvin Zeegelaar een basisplaats had. Fiorentina strijdt donderdag met FC Basel voor een plek in de finale van de Conference League. De Italianen verloren de eerste ontmoeting in eigen stadion met 1-2.

Ligue 1 (Frankrijk)

• Clermont - Olympique Lyon 2-1

• Montpellier HSC - FC Lorient 1-1

• Stade Brest - AJ Auxerre 1-0

• Stade Rennais - Troyes AC 4-0

• Toulouse - FC Nantes 0-0

• 17.05 uur: AS Monaco - Lille OSC 0-0

• 20.45 uur: Olympique Marseille - Angers SCO

Jupiler Pro League (België)

Play-offs voor kampioenschap

• Royal Antwerp FC - Club Brugge 3-2

• 18.30 uur: Royale Union Saint-Gilloise - Racing Genk 0-0

