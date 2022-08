Live buitenlands voetbal | Nederlanders op voorsprong met Atalanta, ook AC Milan leidt

met video Spaanse media zien Frenkie de Jong pokeren met FC Barcelona: ‘Hij zag de hand en verhoogde de inzet’

Barcelona zag gisteravond, bij de presentatie van de ploeg in een wedstrijd tegen het Mexicaanse Pumas (6-0), de Frenkie de Jong die het te weinig heeft gezien: agressief, verticaal, trefzeker. Dat zijn vanochtend althans de lovende woorden over de Nederlander in de Spaanse kranten.

