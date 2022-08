LIVE Buitenlands voetbal | Paris Saint-Germain aast bij Lille op koppositie

Ruud Vormer buiten selectie gelaten bij Club Brugge: ‘Ik hoop het respect te krijgen dat ik verdien’

Terwijl zijn ploeggenoten van Club Brugge tegen OH Leuven spelen, heeft Ruud Vormer een vrije dag. De Nederlandse aanvoerder van de Belgische kampioen is buiten de selectie gelaten door trainer Carl Hoefkens. Vormer (34) reageerde via Instagram teleurgesteld.

